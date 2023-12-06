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Посол Израиля заявил, что среди погибших бойцов ЦАХАЛ есть фамилии выходцев из СССР

Марина Крижановская
02:20 06.12.2023
Израильский посол отметил, что, судя по фамилиям погибших. они имели корни из стран Советского Союза.
Посол Израиля заявил, что среди погибших бойцов ЦАХАЛ есть фамилии выходцев из СССР
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Globallookpress
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При проведении боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа погибли военнослужащие ЦАХАЛ, носившие фамилии выходцев из СССР. Об этом ТАСС рассказал посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Он добавил, что не обладает информацией, были ли среди погибших военных имевшие российский паспорт. По его словам, власти Израиля не ведут подсчет, каким еще гражданством обладают призывающиеся в армию.

«Люди призываются в армию не из-за того, что они россияне. Мы не имеем понятия, у кого гражданство Российской Федерации, Украины, Казахстана, Азербайджана, Соединенных Штатов или Франции. Я могу только сказать, что если ты смотришь на имена погибших, то там есть имена, у которых явно корни из стран Советского Союза. Не могу утверждать, что из России. Мы такой подсчет не ведем», - подытожил израильский дипломат.

Как сообщалось 28 октября, при начале наземной операции в секторе Газа погибло много израильских военнослужащих. Об этом рассказал лидер Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака. Согласно ему, Армия обороны Израиля провалила ночную попытку операции с трех направлений.

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