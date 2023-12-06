Мемориал жертвам геноцида откроется к годовщине полного снятия блокады Ленинграда
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
© Видео: пресс-служба Правительства Ленинградской области © Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области
В Гатчинском районе Ленинградской области завершается строительство мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Открытие мемориала запланировано в 2024 году на День полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов 27 января.