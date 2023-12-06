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Мемориал жертвам геноцида откроется к годовщине полного снятия блокады Ленинграда

Игнат Далакян
21:24 06.12.2023
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
© Видео: пресс-служба Правительства Ленинградской области © Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области
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В Гатчинском районе Ленинградской области завершается строительство мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Открытие мемориала запланировано в 2024 году на День полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов 27 января.

© пресс-служба Правительства Ленинградской области

В основе мемориала лежит стала, на вершине которой расположена фигура обнимающей детей матери. У подножия стелы изображены на барельефе 150 историй и фотографий жертв немецких фашистов. Трагические истории собраны из различных частей страны, поэтому мемориальный комплекс носит общенациональный характер.

«Мемориал удивительный не только по своему масштабу, но и по тем смыслам, которые в нем заложены – это, пожалуй, самое главное. Он посвящён мирным жителям Советского Союза, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков», - сказал заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко.

© пресс-служба Правительства Ленинградской области

Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Правительство Ленинградской области взяло на себя благоустройство подъездных путей и территории вокруг мемориала.

«Это отдельный мемориал мирным гражданам, геноциду мирного населения. И он такой будет по масштабу, по наполнению, эмоциям, которые даже сейчас, на стадии строительства, переживаешь, проходя вдоль скульптур - у каждой есть своя история. Когда откроется этот монумент, он точно тронет сердце каждого,- поделился заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

© пресс-служба Правительства Ленинградской области

С инициативой о создании мемориального комплекса «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идею поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее было опубликовано видео установки закладного камня на месте будущего мемориального комплекса жертвам геноцида в ленинградской области. Памятник строится в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, которая ведет из Санкт-Петербурга к границе Белоруссии.

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