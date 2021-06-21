В Ленинградской области установили закладной камень на месте будущего мемориального комплекса жертвам геноцида

На месте будущего Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, у деревни Дони Гатчинского района установлен закладной камень.

Участниками торжественной церемонии стали председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин.

«Когда мы узнали о том, что в России ищут площадку для мемориального комплекса жертвам геноцида, мы предложили Ленинградскую область. Один из аргументов в том, что наш регион был местом непрерывных боев с начала июля 1941 года по август 1944 года. В Гатчинском районе в годы войны фашисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, жестоко убивали мирных жителей. Об этом мы должны помнить. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто придет сюда, к мемориалу, вспоминал о произошедшей трагедии и помнил, что такое больше не должно повториться», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Владимир Мединский отметил заинтересованность не только местной власти, но и жителей в создании мемориала. В ближайшее время будет объявлен творческий конкурс по проектированию мемориала жертвам геноцида и памятного места вокруг памятника. Глава 47 региона отметил, что Ленинградская область будет участвовать в финансировании создания мемориала.

«Очень бы хотелось, чтобы люди проезжая это место вспоминали, а может быть и останавливались и вспоминали о том, что происходило здесь 80 лет назад», - отметил Владимир Мединский.

С инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре прошлого года выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. Проект о создании мемориала получил поддержку президента РФ Владимира Путина. С предложением о возведении комплекса в Ленинградской области выступил губернатор региона Александр Дрозденко.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, поселках Тайцы и Торфяное, Вырице. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.