Байден заявил, что обсудил с лидерами G7 продолжение помощи Киеву

Сам Джо Байден не готов отвернуться от Киева.

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Американский президент Джо Байден в своем спецобращении по Украине заявил, что обсудил с лидерами G7 продолжение помощи Киеву. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

«Я только что провел встречу с G7, это (поставки военной помощи Украине - ред.) был один из вопросов, которые мы обсудили», - сказал американский лидер.

Байден также заявил, что лично не готов отвернуться от Украины. Он также призвал Конгресс утвердить объем помощи для Киева, поскольку этот вопрос не может больше ждать.

Ранее в Белом доме высоко оценили риск поражения Украины в конфликте в случае прекращения оказания дополнительной помощи.