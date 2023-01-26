В стране и мире Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 531 представителя ВС РФ Семен Лавров Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. © Фото: Rod Lamkey - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress Читайте нас на: Государственный департамент США вводит визовые ограничения для 531 представителя Вооруженных сил России. Соответствующее заявление от имени Энтони Блинкена опубликовано на сайте ведомства. В тексте сообщения американский госсекретарь утверждает, что лица, попавшие под санкции, «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины». Таким образом Госдеп намерен снизить способность России вести специальную военную операцию на Украине. В четверг Bloomberg сообщило, ЕС может ввести ограничение стоимости российского дизельного топлива не более 100 долларов за баррель. Кроме того, согласно публикации, обсуждается установление лимита цен на мазут, торгующийся со скидкой, на уровне 45 долларов. Экспертное мнение и аналитика