МИД РФ принял копии верительных грамот у абхазского посла

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял копии верительных грамот у назначенного посла Республики Абхазия в РФ Алхаса Квициниа. Об этом сообщили в МИД РФ.

Таким образом новый посол республики в России вступил в должность.

«Михаил Галузин поздравил Алхаса Квициниа со вступлением в должность, пожелал успехов в работе и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему развитию двусторонних союзнических отношений, включая расширение сотрудничества в политической сфере и в области безопасности, а также на торгово-инвестиционном и культурно-гуманитарном направлениях», - приводит текст сообщения РИА Новости.

Напомним, что 25 февраля 2022 года президент Республики Абхазия Аслан Бжания заявил о признании государством ЛНР и ДНР. В своем обращении он подчеркнул тесные связяи с народами Донбасса и признал их право на борьбу за справедливость и достойную жизнь.