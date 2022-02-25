В стране и мире Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР Ян Брацкий В своем обращении президент республики Аслан Бжания заявил о тесных связях с народами ДНР и ЛНР и признал их право на борьбу за справедливость и достойную жизнь. © Фото: presidentofabkhazia.org Читайте нас на: Президент Абхазии Аслан Бжания поручил республиканскому кабмину подготовить межгосударственные договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками Донбасса. Заявление главы Абхазии опубликовано на официальном сайте президента. «Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными Донецкой и Луганской народными республиками и установлении с ними дипломатических отношений», - говорится в заявлении президента. Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к соотечественникам заявил о необходимости принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства попросил Федеральное Собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ратифицированные на следующий день Госдумой РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика