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Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Ян Брацкий
23:20 25.02.2022
В своем обращении президент республики Аслан Бжания заявил о тесных связях с народами ДНР и ЛНР и признал их право на борьбу за справедливость и достойную жизнь.
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
© Фото: presidentofabkhazia.org
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Президент Абхазии Аслан Бжания поручил республиканскому кабмину подготовить межгосударственные договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками Донбасса. Заявление главы Абхазии опубликовано на официальном сайте президента.

«Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными Донецкой и Луганской народными республиками и установлении с ними дипломатических отношений», - говорится в заявлении президента.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к соотечественникам заявил о необходимости принять решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства попросил Федеральное Собрание РФ ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ратифицированные на следующий день Госдумой РФ.

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