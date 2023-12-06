Mash: тело Ильи Кивы обнаружили на территории SPA-отеля в Супонево
На месте происшествия работают следователи.
© Фото: Илья Кива, Телеграм
Окровавленное тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено на снегу на территории парковой зоны SPA-отеля в деревне Супонево.
В Telegram-канале Mash сообщается, что на теле бывшего украинского политика обнаружены рана и гематома.
Немногим ранее появилась информация о смерти экс-депутата Верховной рады IX созыва Ильи Кивы. Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.