В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Кнутов раскрыл модель самолетов, нарисовавших российский триколор в ОАЭ

Игнат Далакян
19:44 06.12.2023
По словам военного эксперта, высказывания украинцев о том, что в небо ОАЭ поднимались F-16 являются провокацией.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл «Звезде» модель истребителей ОАЭ, нарисовавших российский триколор в честь визита в страну президента России Владимира Путина.

«Это учебно-боевой самолет, предназначенный для тренировки летчиков - Aermacchi MB-339. Подобные самолеты широко используют при проведении различных парадов и шоу. ОАЭ имеют такие самолеты на вооружении своей пилотажной группы, которая выступает на различных праздниках и раскрашивает небо в цвета флагов», - рассказал Кнутов.

Ранее вокруг самолетов, которые устроили авиашоу в Объединенных Арабских Эмиратах разразился спор. Украинские средства массовой инофрмации возмутились, что якобы «их F-16» вместо отправки Киеву используют для «рисования в небе российских флагов». Многие пользователи социальных сетей также увидели в истребителях имеющиеся в активе ВВС Эмиратов французские «Миражи».

«Высказывание украинцев, заявивших, что в небо над Абу-Даби поднимались якобы F-16 - провокация, призванная принизить роль визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию и напоминание странам Запада, что на Украине ждут эти самолеты», - подчеркнул Кнутов.

Напомним, что сегодня Владимир Путин совершил поездку в ОАЭ. Семь истребителей пролетели над столицей Абу-Даби, встречая президента РФ российским триколором.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
Mash: тело Ильи Кивы обнаружили на территории SPA-отеля в Супонево
18:22 В стране и мире
В Белом доме назвали высоким риск поражения Украины в конфликте
18:12 В стране и мире
РИА Новости: в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
16:04 В стране и мире
Видео
Режиссер ЦАТРА Лазарев рассказал, как будет совмещать новую должность с актерством
16:01 В стране и мире
В Рязанской области сотрудника полиции застрелили при следственных действиях
Популярное
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Видео
В Азовском музее-заповеднике показали найденный в Донбассе скелет мамонта
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.