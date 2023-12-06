Эксперт Кнутов раскрыл модель самолетов, нарисовавших российский триколор в ОАЭ

По словам военного эксперта, высказывания украинцев о том, что в небо ОАЭ поднимались F-16 являются провокацией.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл «Звезде» модель истребителей ОАЭ, нарисовавших российский триколор в честь визита в страну президента России Владимира Путина.

«Это учебно-боевой самолет, предназначенный для тренировки летчиков - Aermacchi MB-339. Подобные самолеты широко используют при проведении различных парадов и шоу. ОАЭ имеют такие самолеты на вооружении своей пилотажной группы, которая выступает на различных праздниках и раскрашивает небо в цвета флагов», - рассказал Кнутов.

Ранее вокруг самолетов, которые устроили авиашоу в Объединенных Арабских Эмиратах разразился спор. Украинские средства массовой инофрмации возмутились, что якобы «их F-16» вместо отправки Киеву используют для «рисования в небе российских флагов». Многие пользователи социальных сетей также увидели в истребителях имеющиеся в активе ВВС Эмиратов французские «Миражи».

«Высказывание украинцев, заявивших, что в небо над Абу-Даби поднимались якобы F-16 - провокация, призванная принизить роль визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию и напоминание странам Запада, что на Украине ждут эти самолеты», - подчеркнул Кнутов.

Напомним, что сегодня Владимир Путин совершил поездку в ОАЭ. Семь истребителей пролетели над столицей Абу-Даби, встречая президента РФ российским триколором.