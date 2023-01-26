В результате украинского обстрела Донецка ранены женщина и ребенок

Также под удар попала Горловка, пострадали магазин, станция техобслуживания и частный сектор.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщил корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев, ранения получили женщина и девятилетний ребенок.

Украинские боевики обстреливали город снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Также под удар попала Горловка, пострадали магазин, станция техобслуживания и частный сектор. Последствия обстрела устраняют до сих пор.

Ранее в Минобороны России заявили о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении и уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 за сутки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов