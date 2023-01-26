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В Минобороны России заявили о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении

13:28 26.01.2023
Игорь Конашенков уточнил, что наступательные действия на Донецком направлении проводятся подразделениями «Южной» группировки российских войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», - сообщил он.

В районе Константиновки наши войска уничтожили вклад боеприпасов противника. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецком направлении в живой силе и военной технике. Уничтожены более 40 украинских боевиков, БМП, две установки РСЗО «Град», американская 155-мм самоходная гаубица M109, две советские буксируемые гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление и нанесли огневое поражение противнику в районах Угледара, Павловки и Левадного. Общие потери ВФУ в личном составе до 60 человек. В районах Угледара, Червоного и Канцеровки уничтожены два хранилища топлива для украинской военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Также в Херсонской и Днепропетровской областях поражены четыре склада с боеприпасами противника.

На Купянском направлении отличились артиллеристы «Западной» группировки войск. Нанесено поражение двум украинским мехбригадам в районах Синьковки, Тимковки и Новоселовского. Уничтожено более 20 украинских боевиков. На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям украинской воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 70 человек. Также уничтожены четыре американские 155-мм буксируемые гаубицы M777.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 за сутки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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