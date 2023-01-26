В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В СК рассказали, как азовец* трижды выстрелил в голову раненой женщины в Мариуполе

Анна Назайкина
18:59 26.01.2023
В Следственном комитете уточнили, что личность преступника удалось установить, были названы его имя и фамилия.
В СК рассказали, как азовец* трижды выстрелил в голову раненой женщины в Мариуполе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в столице ЛНР Луганске. Председателю комитета доложили о результатах работы над расследованием преступлений украинский боевиков в отношении мирных жителей и военнослужащих ВС РФ.

Сотрудникам ведомства удалось установить новые факты бесчеловечного отношения националистов «Азова»* (террористическая организация, запрещена в РФ) к гражданскому населению.

По данным Следственного комитета, в апреле минувшего года в Мариуполе боевик трижды выстрелив в голову жительнице города.

«В ответ на просьбу раненой женщины о помощи военнослужащий с позывным "Админ" произвел 3 выстрела ей в голову. Следствием установлена его личность, им оказался Алексей Журавский», - говорится в Telegram-канале СК.

Ранее «Звезда» в своем ролике, снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских боевиков «Материалы следствия» рассказывала, как следователи в Мариуполе закрывали глаза на убийства людей украинскими националистами.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:19 В стране и мире
WSJ: США угрожали Турции за прилеты на ее территорию Boeing и Airbus российских авиакомпаний
18:59 В стране и мире
В СК рассказали, как азовец* трижды выстрелил в голову раненой женщины в Мариуполе
18:22 В стране и мире
Депутата Рады исключили из партии «Слуга народа» после поездки в Таиланд
18:19 В стране и мире
В МИД Венгрии заявили, что закарпатских венгров «жестко» мобилизуют в ряды ВСУ
18:11 В стране и мире
Трамп заявил о риске третьей мировой войны из-за поставок танков Украине
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.