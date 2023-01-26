В стране и мире В СК рассказали, как азовец* трижды выстрелил в голову раненой женщины в Мариуполе Анна Назайкина В Следственном комитете уточнили, что личность преступника удалось установить, были названы его имя и фамилия. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в столице ЛНР Луганске. Председателю комитета доложили о результатах работы над расследованием преступлений украинский боевиков в отношении мирных жителей и военнослужащих ВС РФ. Сотрудникам ведомства удалось установить новые факты бесчеловечного отношения националистов «Азова»* (террористическая организация, запрещена в РФ) к гражданскому населению. По данным Следственного комитета, в апреле минувшего года в Мариуполе боевик трижды выстрелив в голову жительнице города. «В ответ на просьбу раненой женщины о помощи военнослужащий с позывным "Админ" произвел 3 выстрела ей в голову. Следствием установлена его личность, им оказался Алексей Журавский», - говорится в Telegram-канале СК. Ранее «Звезда» в своем ролике, снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских боевиков «Материалы следствия» рассказывала, как следователи в Мариуполе закрывали глаза на убийства людей украинскими националистами. *«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации Экспертное мнение и аналитика