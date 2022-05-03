Материалы следствия: как следователи в Мариуполе закрывали глаза на убийства людей украинскими националистами

Во многих делах, которые передавали в прокуратуру органы СБУ, напрямую нарушались права человека. Решения об аресте выносили без доказательств вины и без улик.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прокуратура Мариуполя заводила дела на мирных жителей, которые сочувствовали жителям ДНР и ЛНР. Но в отношении украинских военных, которые убивали людей, даже не начинали расследование. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Александр Малий работал следователем в прокуратуре Мариуполя. Руководители ведомства регулярно заставляли его заводить политические уголовные дела на тех, кто просто сочувствовал жителям ДНР и ЛНР или поддерживал Россию.

Во многих делах, которые передавали в прокуратуру органы СБУ, напрямую нарушались права человека. Решения об аресте выносили без доказательств вины и без улик. При этом на преступления украинских военных органы следствия закрывали глаза.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.