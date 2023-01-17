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Косачев пояснил еврочиновникам, за что РФ взимает плату с авиакомпаний при пролете через свою территорию

Марина Крижановская
07:47 17.01.2023
Сенатор Косачев привел несколько доводов, почему это не возможно, среди которых нежелание Евросоюза «допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС».
Косачев пояснил еврочиновникам, за что РФ взимает плату с авиакомпаний при пролете через свою территорию
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев жестко отреагировал на заявления европейских политиков о том, что Россия якобы должна пересмотреть взимание платы за транссибирские перелеты воздушных судов иностранных компаний.

Сенатор раскритиковал данное заявление, считая неверной постановку самого вопроса. Он напомнил, что в настоящее время воздушное пространство России закрыто для авиакомпаний из стран Европейского союза в рамках ответных мер на антироссийские санкции.

Следующим аспектом Косачев назвал так и не вступившее в силу между Россией и Евросоюзом соглашение в рамках ВТО (Всемирной торговой организации. - Прим. ред.). Тогда РФ была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако, как указал Косачев, соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу - «Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС».

«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм "транссибирского роялти". Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых "пульных соглашениях", которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Константин Косачев напомнил, что этот механизм работает с 1970-ых годов и «предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета; взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства».

Он также пояснил, что решение Евросоюза сохранить торговлю квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Вице-спикер Совета Федерации все вышеперечисленное со стороны ЕС назвал «очередным жульничество с видом оскорбленной добродетели».

Ранее в Еврокомиссии призвали Россию не брать у иностранных авиакомпаний плату за полеты над Сибирью. Ее представитель заявил, что «одна вещь должна исчезнуть - транссибирские роялти; после открытия российского воздушного пространства бизнес будет вестись по-другому».

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