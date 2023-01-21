Венгрия еще не приняла решение о новом пакете помощи Украине от ЕС, заявили в МИД страны

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Решение об оказании дальнейшей военной помощи Киеву, то есть согласовании седьмого пакета поддержки, из средств Европейского фонда мира все еще не принято, сообщают ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

«Решение о дальнейшем предоставлении помощи Украине в рамках Европейского фонда мира пока не принято. Этот вопрос будет включен в понедельник в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, где Венгрию будет представлять министр иностранных дел Петер Сийярто», - сообщили в пресс-службе венгерского МИД.

Ранее на польской радиостанции Эр-эм-эф, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах, сообщили что Венгрия не поддержала решение ЕС о седьмом транше военной помощи ЕС для Украины в размере полумиллиарда евро.

Согласно сведениям радиостанции, Евросоюз не намерен оказывать давление на Венгрию. При этом, если Будапешт так и не поддержит седьмой пакет военной помощи Киеву, то страны ЕС планирует согласовать выделение средств без участия Венгрии.

Евросоюз использует европейский фонд мира, чтобы финансировать военные поставки на Украину. В прошлом году было выделено более 3,2 млрд евро.

В правительстве Венгрии ранее заявляли, что каждая страна должна самостоятельно решать отправлять на Украина оружие или нет. Будапешт с самого начала считал, что этого делать не стоит, поскольку такие действия только затягивают конфликт.