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В Роскосмосе назвали даты запуска космической обсерватории «Спектр-УФ»

Максим Крюков
04:42 30.12.2022
В госкорпорации добавили, что контракт на опытно-конструкторские работы по телескопу подписан на период до 2025 года.
В Роскосмосе назвали даты запуска космической обсерватории «Спектр-УФ»
© Фото: Российская академия наук
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В четвертом квартале 2028 года планируется Роскосмос планирует запустить космическую обсерваторию «Спектр-УФ» с ультрафиолетовым телескопом для изучения галактик, новых звезд и экзопланет.

«Опытно-конструкторские работы по теме "Спектр-УФ" в настоящее время находятся на этапе разработки рабочей конструкторской документации, изготовления составных частей космического аппарата и проведения их наземной экспериментальной отработки. Запуск КА планируется на четвертый квартал 2028 года», - передает РИА Новости сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что контракт на опытно-конструкторские работы по телескопу подписан на период до 2025 года. Также сообщается, что после утверждения новой Федеральной космической программы, которая начнет действовать с 2026 года, будет заключено соглашение на продолжение работ, в том числе на сам запуск.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение по осуществлению работ в сфере изучения Луны. Он добавил, что также планируется создание научной лунной станции.

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