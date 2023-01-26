Военный эксперт Коновалов рассказал, как танки Abrams горели в Ираке

Abrams - классический современный танк, получивший усиленное бронирование и мощное вооружение. Но в то же время он не «волшебная палочка», способная на чудеса.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Robert King, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Директор по развитию Фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов рассказал «Звезде», как проявили себя американские танки Abrams в реальном бою и чего стоит ждать от них после того, как США передадут их Украине.

«Как показывает применение Abrams на Ближнем Востоке, проявили они себя не как "вундервафля", а как классический танк, не более того. Если даже хуситам удавалось подбивать Abrams, которые находятся на вооружении у коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, которая ведет боевые действия в Йемене. Я уж не говорю о том, что они в Ираке горели», - сказал эксперт.

В то же время Коновалов признал, что Abrams является классическим современным танком, получившим усиленное бронирование и мощное вооружение. Кроме того, на танк установлена современная система управления огнем.

«С другой стороны, их использование показало, что вооруженный ПТРК ополченец или партизан способен устроить этому танку сложную жизнь, иракцы использовали фугасы самодельные, самодельные взрывные устройства, подлавливали "Абрамсы" и подрывали их», - добавил он.

Коновалов предположил, что американцы, направляя танки Украине, могут усилить их защиту.

Ранее стало известно, что США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках долгосрочной программы помощи. Abrams является одним из самых массовых танков в мире. С начала производства в 1980 году он претерпел множество модернизаций. Танк приводит в движение газотурбинный двигатель.