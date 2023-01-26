112: вдова Иосифа Кобзона госпитализирована в московскую больницу

Нелли Михайловна почувствовала слабость и недомогание еще несколько дней назад.

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В отделение хирургического лечения сложных нарушений одной из московских больниц госпитализировали вдову Иосифа Кобзона, сообщает Telegram-канал «112». Официальная информация об этом не поступала.

По данным журналистов, Нелли Михайловну доставили в лечебное учреждение из-за проблем с сердцем. Отмечается, что женщина почувствовала слабость и недомогание еще несколько дней назад.

Напомним, в 2020 году Нелли Кобзон уже госпитализировали в больницу. Тогда она заразилась коронавирусом, сообщали СМИ.

Вдова известного певца проходила лечение в госпитале Лапино.