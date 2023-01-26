В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уволенного из МХТ им. Чехова Назарова в спектакле «Лес» заменит Чонишвили

Анна Назайкина
14:59 26.01.2023
Ранее роль и имя Дмитрия Назарова исчезли со страницы постановки после того, как актер потерял место в театре.
Уволенного из МХТ им. Чехова Назарова в спектакле «Лес» заменит Чонишвили
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
Читайте нас на:

Роль пешего путешественника Геннадия Несчастливцева в спектакле «Лес» в МХТ им. Чехова вместо Дмитрия Назарова исполнит заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, следует из информации на сайте театра.

Ранее роль и имя Дмитрия Назарова исчезли со страницы постановки после того, как актер был уволен из МХТ. Теперь Несчастливцев вновь появился в списке действующих лиц и исполнителей.

Чонишвили - актер театра и кино, знаменитый мастер озвучивания фильмов, запомнился многим телезрителям как официальный голос СТС.

«8 февраля роль Геннадия Несчастливцева в спектакле "Лес" впервые исполнит заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили», - говорится на сайте театра.

На прошлой неделе, 16 января, театр сообщил, что роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита» исполнит Анатолий Кот. Назаров играл одного из главных героев этой постановки в течение долгих лет.

Сегодня стало известно, что народного артиста РФ Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации «12 стульев», сцены с ним будут пересняты.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:56 В стране и мире
Министр иностранных дел Франции приехала в Одессу
14:19 В стране и мире
Дипломат Гаврилов заявил, что РФ контролирует воздух и справится с возможной поставкой западных самолетов Киеву
14:06 В стране и мире
Сцены с Назаровым в экранизации «12 стульев» переснимут
13:26 В стране и мире
Польша весной тайно передала Украине истребители МиГ-29 под видом запчастей
12:37 Спорт
Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.