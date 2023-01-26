Уволенного из МХТ им. Чехова Назарова в спектакле «Лес» заменит Чонишвили

Ранее роль и имя Дмитрия Назарова исчезли со страницы постановки после того, как актер потерял место в театре.

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Роль пешего путешественника Геннадия Несчастливцева в спектакле «Лес» в МХТ им. Чехова вместо Дмитрия Назарова исполнит заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, следует из информации на сайте театра.

Ранее роль и имя Дмитрия Назарова исчезли со страницы постановки после того, как актер был уволен из МХТ. Теперь Несчастливцев вновь появился в списке действующих лиц и исполнителей.

Чонишвили - актер театра и кино, знаменитый мастер озвучивания фильмов, запомнился многим телезрителям как официальный голос СТС.

«8 февраля роль Геннадия Несчастливцева в спектакле "Лес" впервые исполнит заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили», - говорится на сайте театра.

На прошлой неделе, 16 января, театр сообщил, что роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита» исполнит Анатолий Кот. Назаров играл одного из главных героев этой постановки в течение долгих лет.

Сегодня стало известно, что народного артиста РФ Дмитрия Назарова заменят в новой экранизации «12 стульев», сцены с ним будут пересняты.