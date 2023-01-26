Тарасова одобрила участие спортсменов из РФ в Азиатских играх

По ее словам, спортсмены должны участвовать в соревнованиях независимо от того, где они проводятся.

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Российские спортсмены должны воспользоваться предложением принять участие в Азиатских играх. Такое мнение выразила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я считаю, что мы должны участвовать и делать сейчас максимальные шаги для спортсменов, для того, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях», - заявила она.

При этом не имеет значения, где будут проходить соревнования - в Азии, Африке или даже в Антарктиде, считает Татьяна Тарасова.

Тренер также прокомментировала заявление МОК о том, что организация рассмотрит участие россиян и белорусов в международных первенствах в нейтральном статусе. По ее мнению, спорт должен быть вне политики, а возвращение спортсменов на международные турниры будет происходить постепенно, несмотря на ограничения.

«Нужно же быть немного похитрее, правда?» - сказала Тарасова.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Ближайшая Азиада пройдет в китайском городе Ханчжоу в сентябре-октябре этого года.