ФСБ показала очерк узника Освенцима об убийствах поляками заключенных концлагеря

Воспоминания узника, который смог сбежать из лагеря смерти, сохранились в архивах управления контрразведки «Смерш».

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Федеральная служба безопасности России показала документы, в которых содержится свидетельство того, что польские бандиты и грабители убивали узников концлагеря в Освенциме.

Как отметили в ФСБ, воспоминания узника, которому удалось сбежать с «фабрики смерти», сохранились в архивах управления контрразведки «Смерш». Речь идет о старшем лейтенанте Красной армии Павле Гаврише.

Материалы были обнародованы к очередной годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим - это произошло 27 января 1945 года. Данные были опубликованы на официальном сайте спецслужбы в разделе «Архивные материалы», который находится в рубрике «История».