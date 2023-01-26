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ФСБ показала очерк узника Освенцима об убийствах поляками заключенных концлагеря

Анна Назайкина
10:59 26.01.2023
Воспоминания узника, который смог сбежать из лагеря смерти, сохранились в архивах управления контрразведки «Смерш».
ФСБ показала очерк узника Освенцима об убийствах поляками заключенных концлагеря
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России показала документы, в которых содержится свидетельство того, что польские бандиты и грабители убивали узников концлагеря в Освенциме.

Как отметили в ФСБ, воспоминания узника, которому удалось сбежать с «фабрики смерти», сохранились в архивах управления контрразведки «Смерш». Речь идет о старшем лейтенанте Красной армии Павле Гаврише.

Материалы были обнародованы к очередной годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим - это произошло 27 января 1945 года. Данные были опубликованы на официальном сайте спецслужбы в разделе «Архивные материалы», который находится в рубрике «История».

© ФСБ РФ

Как утверждается, Гавришу, которому удалось сбежать из лагеря, сотрудники «Смерша» предложили написать очерк о том, что он видел, поскольку старший лейтенант умел хорошо писать.

«Совместно с политзаключенными в концлагерь были брошены грабители, убийцы и педерасты, которым было поручено соблюдать внутренний порядок в лагере», - рассказал он.

По словам Гавриша, за внутренний порядок и дисциплину отвечали старшие бараков и старшие рабочие команд. На эти позиции назначали, в частности, поляков, которые отбывали наказание за бандитизм, убийства и грабежи.

Советский офицер рассказал, что задачей этих назначенных лиц было убить как можно больше узников. Он отметил, что лишь некоторые из них занимались постройкой лагеря - остальные заключенные были заняты работой, в которой не было смысла.

«Уводя команды на работы, каждый капо получал задачу уничтожить определенное число заключенных. При возвращении в лагерь каждая команда представляла собой похоронную процессию, несущую 50-100 трупов», - добавил он.

Летом этого года Федеральная служба безопасности России обнародовала документы, в которых содержатся данные о зверствах латвийских пособников нацистской Германии.

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