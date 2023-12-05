Песков назвал экстраординарной роль Путина в мире, комментируя номинацию Time

В Кремле прокомментировали шорт-лист журнала Time на звание «Человек года» - в рейтинг вошел президент России Владимир Путин.

© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин играет «экстраординарную роль» в мировой политике. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя шорт-лист журнала Time на звание «Человек года», в который издание включило Путина.

«Роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить - это однозначно. Путин играет экстраординарную роль в мире», - отметил Песков.

Он добавил, что рейтинг влиятельности мировых политиков от Time - не единственный в мире СМИ и не имеет значения для российского президента.

Ранее стало известно, что Путин проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси - он намерен посетить Москву с визитом 7 декабря.