Советник Пушилина заявил, что российские войска перерезали трассу Покровск - Угледар
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил: он лично слышал, что в районе перерезанной трассы идет стрелковый бой.
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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска перерезали трассу между Покровском и Угледаром.
«Трасса Покровск - Угледар уже перерезана нашими силами», - сказал он в эфире Первого канала.
Кимаковский добавил: он лично слышал, что в районе перерезанной трассы идет стрелковый бой.
Ранее Игорь Кимаковский заявил, что российские силы уже вошли в Угледар и сковывают войска противника.