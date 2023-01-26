В стране и мире Советник Пушилина заявил, что российские войска перерезали трассу Покровск - Угледар Тимур Шерзад Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил: он лично слышал, что в районе перерезанной трассы идет стрелковый бой. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска перерезали трассу между Покровском и Угледаром. «Трасса Покровск - Угледар уже перерезана нашими силами», - сказал он в эфире Первого канала. Кимаковский добавил: он лично слышал, что в районе перерезанной трассы идет стрелковый бой. Ранее Игорь Кимаковский заявил, что российские силы уже вошли в Угледар и сковывают войска противника. Экспертное мнение и аналитика