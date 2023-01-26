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Генпрокуратура признала деятельность «Медузы»* нежелательной в РФ

Анна Назайкина
16:17 26.01.2023
В надзорном ведомстве заявили, что деятельность этого средства массовой информации несет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Генпрокуратура признала деятельность «Медузы»* нежелательной в РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории Российской Федерации издания «Медуза»*, ранее внесенного в реестр иностранных агентов, говорится в пресс-службе ГП.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», - сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, деятельность этого средства массовой информации несет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В минувшую среду, 25 января, бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев**, признанный ранее иноагентом, был внесен в перечень физлиц, которые связаны с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.

* «Медуза» - средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

** Илья Пономарев - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

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