В стране и мире Генпрокуратура признала деятельность «Медузы»* нежелательной в РФ Анна Назайкина В надзорном ведомстве заявили, что деятельность этого средства массовой информации несет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории Российской Федерации издания «Медуза»*, ранее внесенного в реестр иностранных агентов, говорится в пресс-службе ГП. «Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», - сообщили в надзорном ведомстве. Как отметили в Генеральной прокуратуре, деятельность этого средства массовой информации несет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. В минувшую среду, 25 января, бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев**, признанный ранее иноагентом, был внесен в перечень физлиц, которые связаны с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. * «Медуза» - средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента в РФ. ** Илья Пономарев - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ. Экспертное мнение и аналитика