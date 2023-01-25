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Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов

Анна Касаткина
14:30 25.01.2023
Против бывшего депутата в России возбуждено несколько уголовных дел.
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* внесли в список террористов и экстремистов
© Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Его имя появилось в списке на сайте ведомства 25 января.

Согласно законодательству, в список причастных к терроризму и экстремизму может попасть человек, подозреваемый, обвиняемый или осужденный по уголовным делам соответствующей направленности. Внесение в перечень влечет за собой блокировку банковских счетов.

Ранее СК РФ возбудил против Пономарева* уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Экс-депутат был заочно арестован.

Пономарев* покинул Россию в 2014 году после возбуждения против него уголовного дела о растрате. В 2019 году он получил украинское гражданство.

*Илья Пономарев признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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