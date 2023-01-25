У россиян возникли проблемы при входе в App Store

После перебоев, которые длились приблизительно полчаса, магазин приложений вновь заработал.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Некоторые российские пользователи пожаловались на сбои при попытках входа в источник приложений App Store. Сотрудникам «Звезды» также не удалось войти в этот магазин.

Ситуация может отличаться - зависит от операторов сотовой связи. При этом, если пользователь включает VPN, сервис начинает работать исправно.

После перебоев, которые длились приблизительно полчаса, App Store вновь заработал.

Кроме того, сообщается о сложностях в работе с сервисами Apple, Sony Playstation, Steam, Epic Games Store и ряда других.