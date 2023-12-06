Истребители Су-35С будут сопровождать борт Путина вплоть до Москвы

Также экипажи этих самолетов ВКС России сопроводят Владимира Путина и в ходе его полета в Саудовскую Аравию.

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Истребители ВКС России Су-35С сопроводят борт Владимира Путина на всем протяжении маршрута. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сопровождение будет обеспечиваться на всем маршруте», - отметил Песков.

На данный момент истребители приземлились в международном аэропорту Абу-Даби.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что для пролета истребителей над территорией различных стран были получены специальные разрешения, за которые была выражена признательность.

А в Минобороны России сообщили, что взлет истребителей осуществлялся с оперативного аэродрома. Метеоусловия были сложными - дождь и порывистый ветер. Самолеты при этом пилотировались летчиками первого класса.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.