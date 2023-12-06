В сообщении МИД Великобритании говорится, что под ограничения попало 31 физическое и юридическое лицо.

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Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив 31 физическое и юридическое лицо, все лица связаны с военно-промышленным комплексом России. Об этом сообщило британское внешнеполитическое ведомство.

«Среди попавших под санкции сегодня военно-промышленный комплекс России: 31 физическое и юридическое лицо», - говорится в сообщении МИД Великобритании.

В сообщении Министерства иностранных дел Великобритании отмечается, что попавшие в список антироссийских санкций позиции связаны с разработкой и производством дронов и частей ракет. Кроме того, среди них есть также импортирующие и поставляющие ключевые электронные компоненты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Российская Федерация смогла устоять перед санкциями Запада и предотвратить обвал экономики, который мог произойти из-за ограничений со стороны западных стран в 2022 году. Представитель Кремля отметил, что российская экономика не только стабилизировалась, но и вышла на «траекторию роста», добавив, что эти темпы на данный момент составляют 3%.