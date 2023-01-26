Министр иностранных дел Франции приехала в Одессу

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу. Об этом она сообщила в четверг, 26 января, в своем Telegram-канале.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что приехала для поддержки Украины. Другие подробности визита она не сообщила.

Напомним, накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была подана в минувшем октябре.

В постоянном представительстве России при организации отметили, что Киев утаил информацию о сносе памятников в Одессе. Украинские власти отказались предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения.