Министр иностранных дел Франции приехала в Одессу
Катрин Колонна заявила, что приехала поддержать Украину.
© Фото: MinColonna, Twitter
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу. Об этом она сообщила в четверг, 26 января, в своем Telegram-канале.
Глава внешнеполитического ведомства отметила, что приехала для поддержки Украины. Другие подробности визита она не сообщила.
Напомним, накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была подана в минувшем октябре.
В постоянном представительстве России при организации отметили, что Киев утаил информацию о сносе памятников в Одессе. Украинские власти отказались предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения.