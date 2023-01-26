В стране и мире Зеленский признал продвижение российских военных Анна Касаткина Президент Украины предпочел не упоминать о потере Соледара. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Российская армия продвигается на востоке Украины. Заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News. «На востоке они (российские войска. - Прим. ред.) продвигаются», - сказал Зеленский, при этом не упомянув про потерю Соледара. В Минобороны России 11 января заявили о блокировании северной и южной части Соледара в Донецкой Народной Республике, 13 января было объявлено о взятии города. В оборонном ведомстве отметили, что боевая задача штурма городских кварталов была успешно решена добровольцами штурмовых отрядов группы «Вагнер». Украина признала потерю Соледара 25 января. Экспертное мнение и аналитика