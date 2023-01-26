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Зеленский признал продвижение российских военных

Анна Касаткина
14:40 26.01.2023
Президент Украины предпочел не упоминать о потере Соледара.
Зеленский признал продвижение российских военных
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Российская армия продвигается на востоке Украины. Заявление он сделал в интервью телеканалу Sky News.

«На востоке они (российские войска. - Прим. ред.) продвигаются», - сказал Зеленский, при этом не упомянув про потерю Соледара.

В Минобороны России 11 января заявили о блокировании северной и южной части Соледара в Донецкой Народной Республике, 13 января было объявлено о взятии города. В оборонном ведомстве отметили, что боевая задача штурма городских кварталов была успешно решена добровольцами штурмовых отрядов группы «Вагнер». Украина признала потерю Соледара 25 января.

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