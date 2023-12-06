Бойцы ВДВ уничтожили украинские БПЛА при помощи ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Верба»

Наши десантники смогли уничтожить три украинских беспилотника на Артемовском направлении: «Лелека-100», «Фурия» и Fly Eye польского производства.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск уничтожили три украинских разведывательных беспилотника на Артемовском направлении. Минобороны РФ показало кадры работы Ивановских десантников.

Получив задачу на прикрытие подразделений от средств воздушного нападения и разведки, десантники-зенитчики вышли на стартовые позиции. Чтобы засечь и уничтожить воздушные цели, бойцы оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения.

После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет из ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» уничтожили три разведывательных беспилотника боевиков, среди которых польский Fly Eye («Летающий глаз»), «Лелека-100» и «Фурия». Пуски выполнялись с временных и основных стартовых позиций.

За все время проведения спецоперации на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО Ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями около 10 разведывательных беспилотников противника.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении центра подготовки и применения украинских беспилотников. Помимо этого, наши военнослужащие уничтожили склад авиационных средств поражения боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.