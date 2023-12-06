В МИД РФ заявили о риске столкновения с НАТО на фоне передачи F-16 Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможную передачу странами Запада тактических истребителей F-16 киевскому режиму. Спикер отметила, что своими действиями НАТО все больше увязает в конфликте на Украине, тем самым увеличивает шанс прямой конфронтации Запада с Россией.

Представитель диппредставительства напомнила, что в НАТО создана отдельная коалиция стран, которые будут передавать истребители Киеву, а также заниматься обучением украинских пилотов. Она подчеркнула, что в случае появления этих боевых самолетов на стороне ВСУ, они будут считаться законной целью для уничтожения «откуда бы они ни вылетали».

«С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии. Таким образом, североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины», - заявила Захарова.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с заявлением в ходе заседания Совета НАТО - Украина, в котором признал, что поставка истребителей F-16 не позволит кардинально изменить ситуацию на фронте. Он также добавил, что странам-участникам блока стоит готовиться к длительным и тяжелым боевым действиям.