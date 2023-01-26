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В МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 за сутки

13:32 26.01.2023
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, один из вражеских самолетов стал жертвой истребительной авиации ВКС РФ, а другой пал под ударами российских средств ПВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 за сутки. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - отметил Конашенков. 

Второй вражеский Су-25 пал под ударами российских средств ПВО в районе Угледара в ДНР. Их расчеты, по словам Игоря Конашенкова, сбили за сутки еще восемь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка (ЛНР), Никольское (ДНР), Новопрокоповка, Дорожнянка (Запорожская область). 

Еще зенитчики перехватили семь вражеских снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS. Это произошло в районе Кременной в ЛНР, Куйбышево и Валерьяновки в ДНР, Новоуспеновки в Запорожской области, а также Чаплинки в Херсонской области. А в районе населенного пункта Костогрызово была сбита противорадиолокационная ракета американского производства HARM.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ в ходе спецоперации. Удалось нанести огневое поражение 83 украинским артподразделениям, а также другим войскам рага в 119 районах. 

Кроме этого, в районе Очакова российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного ракетного комплекса С-300.

Конашенков озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 379 самолетов, 204 вертолетов, 2 956 беспилотников, 402 ЗРК, 7 634 танков и других боевых бронированных машин, 990 боевых машин РСЗО, 3 921 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 180 единиц специальной военной автотехники. 

Также Игорь Конашенков рассказал о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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