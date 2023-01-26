Врач Осипов заявил о риске внезапной смерти из-за укола антибиотика на дому

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал в беседе со «Звездой», как пациенты своими действиями могут вызывать устойчивость к антибиотикам и в чем состоит опасность самостоятельного введения таких препаратов на дому.

В частности, причиной может послужить сниженный иммунитет. Кроме того, антибиотикорезистентность может возникать вследствие самостоятельного бесконтрольного приема препаратов.

«Например, человек использовал этот антибиотик, когда ему нужно было, бесконтрольно, вот сейчас он заболел бактериальной инфекцией, ему нужен антибиотик, а этот антибиотик уже не действует», - сказал врач.

Также Осипов рассказал об «антибиотике последней надежды». Его используют при определенных состояниях, когда человек находится в стационаре. Но даже он не всегда может справиться со своей задачей.

«Когда это реанимация, тяжелая инфекция. И вот тогда есть антибиотики очень мощные последних поколений, которые используются у этих пациентов не всегда эффективно, потому что человек сам использовал антибиотик», - объяснил медик.

Врач обратил внимание, что иногда пациенты скрывают, что принимали антибиотики дома. В итоге им назначают препараты, к которым уже выработалась резистентность.

«У нас некоторые пациенты даже на дому антибиотик колют, очень опасно колоть антибиотик на дому, потому что помимо того, что возникает резистентность сильная, могут быть сильные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока и внезапной смерти от введения антибиотика», - предупредил Осипов.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов объяснил «Звезде», каким образом у человека может вырабатываться устойчивость к антибиотикам. Инфекционист также предупредил, что резистентность к таким препаратам иногда появляется у пациентов, которые никогда не принимали антибиотики.