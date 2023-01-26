Депутат Рады призвала главкома ВСУ вывести одну из бригад с передовой из-за «колоссальных потерь»

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Депутат Верховной рады Украины Анастасия Ляшенко призвала вывести одно из украинских подразделений с передовой, так как в нем сложилась «катастрофическая ситуация». Заявление она опубликовала на своей странице в Facebook*.

По словам Ляшенко, бригада каждый день несет «колоссальные человеческие потери».

«Ситуация катастрофическая», - подчеркнула депутат.

Ляшенко приложила к посту фото обращения к главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному с призывом отвести бригаду от линии соприкосновения «в связи с отсутствием физической и моральной подготовки солдат», провести полный аудит и проверку обеспечения подразделения оружием, а также отправить солдат на медкомиссию, так как они ее не проходили, и перевести им боевые выплаты за декабрь прошлого года.

Ранее газета Spiegel со ссылкой на данные немецкой разведки сообщила, что украинские боевики несут огромные потери под Артемовском - в день они теряют трехзначное число военнослужащих.

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