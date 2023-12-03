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МВД Турции сообщило о задержании лидера российской ОПГ Амирова

Елизавета Кондрикова
12:04 03.12.2023
Задержанный разыскивался Интерполом по обвинению в мошенничестве.
© Видео: @AliYerlikaya, X © Фото: @AliYerlikaya, X
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В Турции задержали Шамиля Амирова, одного из лидеров действующей российской организованной преступной группировки. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», - написал глава турецкого министерства в социальной сети X.

Задержанный разыскивался Интерполом по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве.

В МВД Турции также подчеркнули, что они и дальше будут бороться с международной и национальной организованной преступностью, а также с распространением наркотических веществ.

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