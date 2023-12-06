Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах

Согласно закону, ученикам будет запрещено пользоваться телефонами во время уроков, за исключением ситуаций, представляющих опасность для жизни.

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Государственная дума России приняла закон об ограничении использования в школах мобильных телефонов. Законопроект подразумевает, что использование телефонов запрещено на уроках - за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью.

Ранее глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что ученики все еще могут пользоваться на уроках фитнес-браслетами. При этом дети не должны пользоваться на уроках телефонами и планшетами с сим-картами.

Также были внесены поправки в закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября следующего года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что согласно проведенному голосованию большинство родителей согласились с необходимостью введения запрета. При этом парламентарии акцентируют внимание на том, что о тотальном запрете речь не идет.