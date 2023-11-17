Госдума одобрила законопроект об ограничении использования телефонов в школах

Парламентарии акцентируют внимание на то, что о тотальном запрете речь не идет.

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Мобильные телефоны могут оказаться в числе запрещенных устройств в школах. Но с некоторыми оговорками. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе. По факту сдавать устройства во многих учебных заведения требуют и сейчас, но де-юре это лишь требование внутреннего распорядка, которое вскоре станет единым.

«Тогда это станет общим правилом для всех. И, безусловно, учитывая детскую психологию, такое правило соблюдать легче. Не нужно каждому учителю доказывать, приходя на работу, почему этого делать нельзя. Сегодня это лежит на плечах либо педагога, либо директора», - сказала председатель комитета ГД РФ по просвещению Ольга Казакова.

При этом же парламентарии акцентируют внимание на то, что о тотальном запрете речь не идет. Главное - помочь школьникам сфокусироваться на учебе и повысить статус педагога в глазах учеников, которым вменят в обязанность убирать гаджеты на время урока.

Мнения, по традиции, разделились. В голосовании, организованном Вячеславом Володиным в Telegram, с существенным отрывом лидируют те, кто солидарен с запретом.

«Мы же жили как-то без телефонов. Если ребенок умеет себя контролировать и пользуется телефоном только, чтобы позвонить родителям, для связи, то тогда другое дело», - делятся мнением сторонники ограничения.

Запрет коснется только тех часов, когда дети на уроках. Но остаться без связи с ребенком даже на 40-45 минут готовы далеко не все.

«А вдруг что-то случится? Или приступ или еще что-нибудь? Он должен быть всегда на связи. Нельзя отбирать телефон», - говорит мама школьника.

Некоторые родители уверены, что видео, снятые на телефон, порой позволяют выявить случаи грубых злоупотреблений. Но иногда опубликованные ролики мешают жить как героям, так и операторам. Особенно это касается, когда речь идет о травле.

Решить проблему, по мнению председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, могла бы установка камер наблюдения на всей территории школы. Тогда и без мобильника доказать факт нарушения труда не заставит. А вот спекуляций, напротив, удастся избежать.

По задумке авторов законопроекта, доступ к камерам руководство школы будет предоставлять по запросу. Тогда и контроль за происходящим будет более упорядоченным и беспристрастным. А вот способность учеников сознательно избегать гаджета положительно скажется не только на организации учебного процесса, но и состоянии мозга, уверены психологи.