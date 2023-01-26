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Госсовет Татарстана решил переименовать президента в раиса без переходного периода

Анна Касаткина
12:46 26.01.2023
Главой - раисом будет именоваться нынешний президент республики Рустам Минниханов.
Госсовет Татарстана решил переименовать президента в раиса без переходного периода
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Госсовет Татарстана принял новую редакцию поправок в Конституцию республики, которые изменяют наименование высшего должностного лица региона с президента на «главу - раиса Республики Татарстан» сразу после их вступления в силу. Таким образом, в республике откажутся от изначально предусмотренного переходного периода в переименовании должности.

В декабре прошлого года парламент республики принял поправку в Конституцию, согласно которой высшее должностное лицо региона будет называться «глава - раис Татарстана». Первоначально предполагалось, что новое название должности будет применяться только к вновь избранному главе республики, а для действующего президента Рустама Минниханова сохранится старое до окончания срока полномочий в 2025 году.

Как отметил председатель комитета парламента Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, решение отказаться от переходного периода было принято «после дополнительных консультаций».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал уважительно относиться к решению Госсовета о переименовании должности.

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