Песков высказался о переименовании должности главы Татарстана

Ранее Госсовет республики одобрил решение сменить название должности руководителя региона с президента на раиса.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на переименование должности главы Республики Татарстан.

«Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением», - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, как в Москве отнесутся, если главы других регионов страны примут аналогичное решение.

«Будем смотреть... Сейчас вот есть такое решение. Больше нечего сказать», - добавил Песков.

Ранее стало известно, что Госсовет Татарстана одобрил решение сменить название должности руководителя региона с президента на раиса. Раис - название титула арабского происхождения, переводится как «глава», «начальник».

Следует отметить, что новое наименование будут применять лишь к вновь избранному главе республики. Таким образом, действующий лидер Рустам Минниханов до конца срока будет оставаться президентом Татарстана.