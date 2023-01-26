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В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар

Тимур Шерзад
12:33 26.01.2023
Как сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские войска занимают новые позиции как на подступах к Угледару, так и на его окраинах.
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. 

«Сейчас взята на контроль трасса из Покровского на Угледар», - сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что под Угледаром идут жестокие бои и наши войска занимают новые позиции как на подступах к городу, так и на его окраинах. Штурм усложняется наличием подземной инфраструктуры, например шахт.

Также, по словам Гагина, враг пытался использовать в Угледаре авиацию, чтобы отбросить российские войска, но из этого ничего не вышло. 

Кроме этого, сообщалось о прогремевших взрывах в Киевской и Одесской областях.   

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