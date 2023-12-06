Мурашко заверил, что в России есть препараты для лечения микоплазменной инфекции

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Российская система здравоохранения готова к лечению пациентов с микоплазменной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Препараты все есть, диагностика все есть, "клиника" по ней тоже - течение понятно. Абсолютно управляемая», - приводит РИА Новости слова министра.

Напомним, что по данным китайского Минздрава осенью-зимой 2023 года течение ОРЗ было осложнено микоплазменной пневмонией, ее уже окрестили пневмония «из Китая», ее особенность

состоит в устойчивости к ряду антибиотиков, например пенициллин против нее неэффективен.

В российской эпидемиологической службе отметили, что сейчас в стране фиксируются единичные случаи микоплазменной инфекции.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости COVID-19: увеличение отмечено в 82 субъектах РФ, более шести тысяч человек были госпитализированы.