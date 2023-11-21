Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 38,4% за неделю

Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах РФ, 6 398 человек были госпитализированы за последнюю неделю.

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В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией отметили серьезный рост заболеваемости COVID-19 в России. По сравнению с последней неделей показатель увеличился на 38,4%.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 41,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%», - передает сообщение оперштаба РИА Новости.

Отмечается, что в 82 субъектах РФ зафиксировано увеличение заболеваемости, и в 26 из них показатели превышают средние по стране. За последнюю неделю в больнице с коронавирусом оказались 6 398 человек, это на 16,9% больше, чем неделей ранее. Умерли за тот же период 93 человека, а число выздоровевших - 39 731.

Ранее стало известно о 10 случаях заболевания в РФ новым штаммом COVID-19 «пирола». До 3 ноября таких случаев в России не было, все они завозные, как пояснили в Роспотребнадзоре.