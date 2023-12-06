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Ученый Русакова допустила получение Гайаной военной поддержки против Венесуэлы

Никита Черненко
11:46 06.12.2023
Научный сотрудник Русакова выразила мнение, что Венесуэла и Гайана будут до последнего пытаться решать конфликт дипломатическими методами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Humberto Matheus, Eyepix Group, Globallookpress
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Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова в интервью «Звезде» рассказала, как обычно развиваются территориальные споры между странами Латинской Америки, может ли Гайана предпринять превентивные меры по отношению к Венесуэле и может ли перейти спор двух стран в горячую фазу.

Научный сотрудник отметила, что Латинская Америка, несмотря на репутацию неспокойного региона, редко прибегает к силовым методам решения споров. Она также подчеркнула, что часто в урегулировании конфликта помогают страны-соседи, не заинтересованные в военных столкновениях близ их границ.

«Несмотря на то что Латинская Америка - это очень неспокойный регион с большим количеством конфликтов, у них есть четкая позиция не решать такие конфликты силовым путем. И если мы посмотрим на недавние события, то там можно увидеть не так уж и много военных конфликтов, а те, что были, являлись быстротечными и краткосрочными», - сказала Русакова.

Тем не менее эксперт отметила, что не стоит списывать со счетов вариант, в котором Венесуэла и Гайана все же приходят к вооруженному столкновению. Более того, в этом случае у Гайаны есть возможность атаковать первой.

«Если прибегать к посредничеству третьих сил, то такое в теории может произойти. Если будет силовое решение конфликта, то для Венесуэлы это не сулит ничего хорошего. Гайана как минимум имеет право пожаловаться в международные организации и обратиться к различным посредникам, поэтому вероятность получить военную поддержку у нее есть», - заявила эксперт.  

Подытоживая, Русакова отметила, что обеим странам точно не нужно открытое столкновение в данный момент. По ее мнению, громкие заявления и повышенная активность на границе будут соседствовать с совместными усилиями двух стран по мирному решению спора.

«Напряжение, безусловно, есть, но до горячей фазы сейчас конфликт вряд ли дойдет. У Венесуэлы не то положение, чтобы ввязываться в открытый военный конфликт», - подытожила Русакова.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично объявил о создании 24-го штата страны на спорной территории Гайана-Эссекибо. На этом фоне руководство Гайаны заявило о намерении обратиться за защитой в органы международного сообщества и назвало действия Венесуэлы «бросанием вызова миру».

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