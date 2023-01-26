Минометчики отточили навыки стрельбы из минометных комплексов «Сани» на Сахалине
Военнослужащие ВВО выполнили боевую стрельбу из 120-мм возимых минометов «Сани» в ходе тренировок на Сахалине. Занятия прошли на полигоне Успеновский.
Стрельба велась по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника. Бойцы обнаружили цели с помощью беспилотника. Затем провели выверку координат и открыли огонь по местам размещения техники неприятеля.
Для нанесения точного удара по «противнику» корректировку огня производят с учетом зимних условий.
Минометный комплекс «Сани» был принят на вооружение 40 лет назад. Недавно он прошел модернизацию, после которой у орудия повысилась мобильность и точность ведения огня. Активно применяется в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов