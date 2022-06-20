Вопросы истории «Грудных детей тоже расстреливали»: ФСБ публикует документы о зверствах латвийских пособников СС Алиса Краузе В ФСБ России пролили свет на то, что рассказывали на допросах латвийские пособники нацистской Германии. © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Развязанная в странах Восточной Европы кампания по сносу памятников советским воинам-освободителям подтвердила печальный факт: нацистская идеология жива и ее носители жаждут реванша. Результатом ползучей нацификации политических элит европейских государств стали запрет символов Победы в Великой Отечественной войне, уголовное преследование граждан за попытки отдать дань памяти тем, кто ценою своих жизней спас целые народы от уничтожения гитлеровской Германией и ее союзниками, а также оголтелая русофобия - современная форма нацизма, объявленная «мейнстримом» антироссийской политики. Против потомков победителей выступают потомки нацистов - пособников военных преступников, страшные злодеяния которых в отношении мирного населения были признаны Международным военным трибуналом в Нюрнберге преступлениями против человечности. Одной из стран, активно возрождающих нацизм в течение трех последних десятилетий, является Латвия, руководство которой чествует «ветеранов» Латышского легиона СС и других преступных вооруженных формирований коллаборационистов, ежегодно проводящих свои парады, и одновременно запрещает гражданам празднование 9 мая Дня победы. Борясь против исторической правды, Сейм Латвийской Республики принял решение о сносе в срок до 15 ноября 2022 года памятника Освободителям Риги и других аналогичных монументов на территории страны. На фоне этих агрессивных нацистских проявлений ФСБ России решила, опираясь на хранящиеся в Центральном архиве документы, напомнить, какого рода «героев» прославляют в качестве примера для подрастающего поколения в современных прибалтийских государствах. После оккупации Латвийской СССР войсками гитлеровской Германии местные коллаборационисты с охотой пошли на службу к немецким нацистам и приняли активное участие в «решении еврейского вопроса» - то есть в массовых убийствах евреев, сопряженных с грабежами, издевательствами и откровенным садизмом по отношению к жертвам. Первым подразделением латышских карателей - добровольцев стала «команда Арайса», начавшая свою «героическую» деятельность с погрома рижских синагог. «Команда Арайса» - карательное латышское военизированное формирование. Организована в начале июля 1941 года, сразу после оккупации частями вермахта Риги, в качестве подразделения «латышской вспомогательной полиции». Подчинялась «полиции безопасности и СД» рейхскомиссариата Остланд. Принимала активное участие в уничтожении евреев и в геноциде населения оккупированных советских территорий, в том числе, в ходе карательных акций против партизан. Также «команда Арайса» несла охрану концлагеря «Саласпилс». Командир подразделения Виктор Арайс за заслуги перед оккупантами в 1942 году получил звание штурмбанфюрера СС. Его подчиненные в общей сложности убили не менее 30 тысяч мирных жителей. Во время и после войны были задержаны советскими органами госбезопасности 344 сотрудника «команды», преданные суду в СССР. Их главарь В. Арайс в 1979 году был приговорен в ФРГ к пожизненному заключению и умер в тюрьме. Другой известный зверствами соучастник преступлений «команды» Герберт Цукурс в 1965 году ликвидирован в Уругвае израильскими спецслужбами. © ФСБ РФ Помимо подчиненных Арайса злодеяния против мирного населения на регулярной основе совершали «команда Мартиньша Вагуланса», «команда Герберта Тейдеманиса», члены «Латышского добровольческого легиона СС» и другие пособники немецких нацистов. Докладывая 12 августа 1941 года генеральному комиссару Латвии в рейхскомиссариате Остланд О.-Г. Дрехслеру о деятельности латвийских «отрядов самообороны», гебитскомиссар Земгальского округа Э. фон Эдем не мог не отметить, что, расправляясь с евреями, латышские каратели «совершенно утратили человеческий облик». Вскоре территория Латвии стала полигоном для массовых убийств военнопленных, бывших советских служащих вместе с семьями, людей, заподозренных в сочувствии Красной армии. Чрезвычайной комиссии по расследованию нацистских преступлений удалось обнаружить места массовых захоронений с останками около 300 тысяч человек. Это колоссальное число объясняется и тем, что, оценив рвение латышских палачей, немцы начали завозить сюда на убиение евреев из других европейских стран, скрывая таким образом свои кровавые преступления перед «цивилизованным Западом». Одним из первых мест на территории Латвии для «селекции и последующего уничтожения» депортированных из Германии евреев стал концлагерь «Саласпилс», который охраняла «команда Арайса». Он был построен в октябре 1941 года в 18 километрах от Риги возле поселка Саласпилс силами заключенных евреев, многие из которых погибли от голода и непосильного труда. Когда летом 1942 года оставшихся в живых евреев вывезли из лагеря в Рижское гетто, сюда стали доставлять крестьян из сел Белоруссии, Псковской и Ленинградской областей, захваченных под предлогом «борьбы с партизанами». Затем взрослых отправляли на рабский труд в Германию, а отобранных у них детей оставили в «Саласпилсе», превратив в «фабрику крови» для нужд немецкой армии. Из детей, суточное пропитание которых составляли 100 граммов хлеба и полтора литра выдаваемой за суп жидкости, раз в два дня выкачивали до 500 миллилитров крови. Одна из узниц лагеря, 10-летняя Наташа Лемешонок, на глазах которой погибла от истощения младшая сестра, рассказала о пережитом советским следователям. «У нас все руки были в уколах. Мы все болели, кружилась голова, каждый день умирали мальчики и девочки», - описала девочка. Следствием было установлено, что за период с конца 1942 по 1944 год включительно через Саласпилсский лагерь прошли до 12 тысяч детей, около семи тысяч из них погибли здесь мученической смертью. © ФСБ РФ Розыск по горячим следам военных преступников, виновных в совершении злодеяний против мирного населения, являлся одной из приоритетных задач органов контрразведки «Смерш» и был начат уже в условиях боевых действий по освобождению Прибалтики. Попавшие в плен каратели пытались всячески отрицать свою вину в чудовищных преступлениях, но под давлением неопровержимых улик (показаний сослуживцев и чудом оставшихся в живых свидетелей) были вынуждены давать признательные показания. Одним из таких гитлеровских палачей, которому не удалось уйти от справедливого возмездия, был командир взвода пулеметной роты «команды Арайса» унтерштурмфюрер СС Таливалдис Озолс. Свою «службу» в «команде Арайса» Т. Озолс начал весной 1942 года с участия в уничтожении узников Рижского гетто. Затем со своим взводом расстреливал мирных граждан (не только советских, но и жителей других европейских стран) в гетто Минска и Слонима, конвоировал советских женщин в концлагерь Равенсбрюк. Первая акция по уничтожению узников гетто проведена в ночь на 30 ноября, после чего их массовые убийства осуществлялись на постоянной основе. Людям говорили, что повезут их на консервную фабрику в Болдерае, но на самом деле отвозили на расстрел в лес Бикерниеки или Дрейлини. В первую очередь смерти подлежали «нетрудоспособные» - старики, инвалиды, дети. Нарицательным понятием стало «массовое убийство в Румбуле», когда за два дня: 30 ноября и 8 декабря 1941 года айнзатцгруппой «А» совместно с «командой Арайса» и другими латышскими нацистами в Румбульском лесу были убиты около 28 тысяч латвийских и одной тысячи привезенных накануне из Германии евреев. © ФСБ РФ Организатором этого преступления был обергруппенфюрер СС, генерал полиции Фридрих Эккельн, а одним из главных исполнителей - член «команды Арайса» Герберт Цукурс. «В апреле месяце 1942 года пять или шесть раз я со своим взводом выезжал в Бикернецкий лес, где участвовал в истреблении мирного населения, преимущественно евреев. В течение апреля месяца того же года, из тех поездок, которые только я совершал в Бикернецком лесу было расстреляно не менее, как 7000 человек. На расстрел привозили стариков, женщин, подростков, и даже таких женщин, у которых были грудные дети. Людей брали для расстрела из Рижской тюрьмы, а также из гетто, где содержались исключительно евреи», - указал Т. Озолс на допросе 9 декабря 1944 года. Жертвами массовых расстрелов в Бикерниекском лесу, по данным Чрезвычайной комиссии по расследованию нацистских преступлений, стали в общей сложности 46 500 мирных жителей, в том числе 12 тысяч евреев, специально доставленных для смертельной расправы на территорию Латвии из Австрии, Германии и Чехословакии. «Признаю, что люди, которых мы истребляли, были совершенно ни в чем не повинны, но по распоряжению немецких властей, такая национальность, как еврейская, подлежала поголовному истреблению, а я выполнял приказания немцев, и в этом признаю тяжкое преступление», - признался в ходе беседы Озолс. Людей для расстрела брали из Гетто города Слоним Гродненской области. После оккупации Польши в сентябре 1939 года количество евреев в Слониме увеличилось за счет беженцев и достигло 27 000 человек. В середине августа 1941 года евреи Слонима были согнаны гитлеровцами в гетто, в котором к ноябрю 1941 года умерли от голода 10 000 человек. 13-14 ноября 1941 года солдатами 6-й роты 727-го пехотного полка вермахта при участии айнзатцгрупп СД, белорусских и польских коллаборационистов были расстреляны более восьми тысяч евреев Слонима. 29 июня 1942 года оккупанты устроили в Слонимском гетто погром. На протяжении нескольких дней уничтожением мирных людей занимались взвод «команды Арайса» и 18-й латышский полицейский батальон под командованием майора Рубениса. Капрал латышского батальона Эдгар Вульнис фотографировал сцены расправ над евреями, а фотографии затем продавал землякам по пять марок за каждую. Количество жертв нацистских убийц достигло 10 тысяч человек. Всего, по свидетельству гебитскомиссара Герхарда Эррена, за первых полтора года немецкой оккупации в Слонимском районе было убито около 25 тысяч евреев. Расстрел происходил за городом Минском, приблизительно в 4–5 километрах на горе в лесу. Минское гетто, созданное 20 июля 1941 года одно из самых крупных и страшных по условиям жизни заключенных в него людей еврейских гетто в Европе. На временно оккупированной территории СССР занимало второе место по количеству узников, после Львовского гетто. По оценкам историков, через Минское гетто прошло около 120 тысяч человек, из которых более 105 тысяч погибли от рук нацистов и их пособников. Фактически состояло их трех частей: «большое» гетто, в котором содержались 80 тысяч евреев, окончательно уничтоженное в ходе последнего погрома 21-23 октября 1943 года, «малое» гетто, существовавшее до 30 июня 1944 года, и «зондергетто» («особое гетто»), в которое, по официальным данным, привезли 23 904 еврея из семи европейских стран (немецкие историки настаивают на цифре 15.500 евреев, как будто это умаляет чудовищность совершенных преступлений), закрытое в сентябре 1943 года. Помимо ежедневных изощренных садистских издевательств нацисты устраивали в гетто регулярные дневные и ночные погромы, уничтожая, в первую очередь, стариков, детей и других «нетрудоспособных» узников, в том числе при помощи «газенвагенов» - грузовых автомобилей, в закрытых кузовах которых людей убивали выхлопным газом. Для развлечения казни посещал зловещий палач Белоруссии генеральный комиссар (глава оккупационной администрации) Вильгельм Кубе: когда 2 марта 1942 года фашистские изверги закапывали живьем детей вместе с воспитателями из детского дома, он ради смеха бросал в яму конфеты. Гитлеровский каратель Кубе был ликвидирован 22 сентября 1943 года в результате спецоперации советской военной разведки и НКГБ СССР. Признательные показания об участии в уничтожении мирного населения дал еще один каратель из «команды Арайса» Индрикс Круминьш, служивший в роте унтерштурмфюрера СС Карлиса Озолса. На допросе 9 августа 1945 года И. Круминьш подробно рассказал о преступлениях, совершенных под командованием К. Озолса. «24 июля 1942 года мы прибыли в город Минск и первые два дня принимали лагерь, расположенный в 20 км от Минска, в котором содержалось еврейское население, привезенное из Германии, Австрии, Чехословакии, Румынии и других стран. Примерно 26-27 июля 1942 года я принимал участие в истреблении граждан, содержавшихся в Минском гетто... Сгоняемых партиями людей мы вталкивали в газовые машины-душегубки, число которых было, примерно, пять», - указал он. © ФСБ РФ Внутри гетто творилась ужасная картина, евреев стреляли ради забавы, грабили. Был случай, когда группа немцев привязали одному еврею на спину гранату, затем сами отбежали, а еврея разорвало. Расстрелянных также бросали в душегубки. В этот день операция проводилась до захода солнца, и было умерщвлено приблизительно 10 тысяч советских граждан. Подробности расправы с узниками Минского гетто содержатся также в показаниях латышского карателя Альберта Конрадса, который так же, как Индрикс Круминьш и Виктор Арайс, обучался в Фюрстенбергской школе СД - школе полиции безопасности в Фюрстенберге, построенной летом 1941 года узниками концлагеря Заксенхаузен в поселении Дреген в окрестностях города Фюрстенберга, на расстоянии 80 километров от Берлина. Была предназначена для подготовки персонала полицейских формирований карательного характера на захваченных гитлеровской армией восточных территориях. Курсанты школы, которые должны были иметь «твердые убеждения и национал-социалистическое мировоззрение», обучались «расовой теории», нацистским трактовкам истории Германии, обращению с оружием, методам борьбы с партизанами и т.п. «Уже на второй день по прибытии моем в Минск я был направлен в "гетто" для доставки евреев к месту их казни. Мы брали евреев из квартир, сгоняли их целыми семьями на площадь, здесь в "гетто", а затем отправляли их на грузовиках к месту расстрела. Помню, были случаи, когда на квартирах мы заставали немощных стариков или совершенно больных людей. Тогда мы их расстреливали здесь же в постелях. Остальных членов семьи, в том числе женщин, детей и стариков, гнали на площадь, насильно загоняли их там в грузовики и отправляли в лес на расстрел», - рассказывал А. Конрадс на допросе 25 декабря 1944 года. © ФСБ РФ Тем, кто сегодня сносит памятники советским воинам-освободителям, германские нацисты готовили участь рабов. В стремлении стереть историческую память потомки карателей, уничтожавших мирное население, стараются превзойти своих дедов в служении злу, но сила - в правде, и победа будет за нами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика