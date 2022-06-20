«Грудных детей тоже расстреливали»: ФСБ публикует документы о зверствах латвийских пособников СС

Развязанная в странах Восточной Европы кампания по сносу памятников советским воинам-освободителям подтвердила печальный факт: нацистская идеология жива и ее носители жаждут реванша.
Результатом ползучей нацификации политических элит европейских государств стали запрет символов Победы в Великой Отечественной войне, уголовное преследование граждан за попытки отдать дань памяти тем, кто ценою своих жизней спас целые народы от уничтожения гитлеровской Германией и ее союзниками, а также оголтелая русофобия - современная форма нацизма, объявленная «мейнстримом» антироссийской политики.
Против потомков победителей выступают потомки нацистов - пособников военных преступников, страшные злодеяния которых в отношении мирного населения были признаны Международным военным трибуналом в Нюрнберге преступлениями против человечности.
Одной из стран, активно возрождающих нацизм в течение трех последних десятилетий, является Латвия, руководство которой чествует «ветеранов» Латышского легиона СС и других преступных вооруженных формирований коллаборационистов, ежегодно проводящих свои парады, и одновременно запрещает гражданам празднование 9 мая Дня победы. Борясь против исторической правды, Сейм Латвийской Республики принял решение о сносе в срок до 15 ноября 2022 года памятника Освободителям Риги и других аналогичных монументов на территории страны.
На фоне этих агрессивных нацистских проявлений ФСБ России решила, опираясь на хранящиеся в Центральном архиве документы, напомнить, какого рода «героев» прославляют в качестве примера для подрастающего поколения в современных прибалтийских государствах.
После оккупации Латвийской СССР войсками гитлеровской Германии местные коллаборационисты с охотой пошли на службу к немецким нацистам и приняли активное участие в «решении еврейского вопроса» - то есть в массовых убийствах евреев, сопряженных с грабежами, издевательствами и откровенным садизмом по отношению к жертвам.
Первым подразделением латышских карателей - добровольцев стала «команда Арайса», начавшая свою «героическую» деятельность с погрома рижских синагог.
«Команда Арайса» - карательное латышское военизированное формирование. Организована в начале июля 1941 года, сразу после оккупации частями вермахта Риги, в качестве подразделения «латышской вспомогательной полиции». Подчинялась «полиции безопасности и СД» рейхскомиссариата Остланд.
Принимала активное участие в уничтожении евреев и в геноциде населения оккупированных советских территорий, в том числе, в ходе карательных акций против партизан. Также «команда Арайса» несла охрану концлагеря «Саласпилс».
Командир подразделения Виктор Арайс за заслуги перед оккупантами в 1942 году получил звание штурмбанфюрера СС. Его подчиненные в общей сложности убили не менее 30 тысяч мирных жителей.
Во время и после войны были задержаны советскими органами госбезопасности 344 сотрудника «команды», преданные суду в СССР. Их главарь В. Арайс в 1979 году был приговорен в ФРГ к пожизненному заключению и умер в тюрьме. Другой известный зверствами соучастник преступлений «команды» Герберт Цукурс в 1965 году ликвидирован в Уругвае израильскими спецслужбами.
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