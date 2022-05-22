Эксперты объяснили причины роста количества дезертиров в ВМФ США

По словам экспертов по военному праву, многолетние контакты составлены таким образом, что разорвать их почти невозможно и моряки идут на крайние меры.

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Жесткие условия контактов и невозможность оставить службу в Военно-морском флоте США стали причинами участившихся случаев дезертирства среди моряков. Об этом сообщил телеканал NBC News. Так, за минувшие пару лет количество желающих сбежать на берег выросло более чем вдвое.

Большинство инцидентов происходили на фоне риска суицидов, что говорит о кризисном психологическом состоянии военнослужащих ВМФ США, уточнили опрошенные телеканалом эксперты.

«Согласно данным Военно-морских сил (ВМС), на флоте, который насчитывает более 342 тыс. служащих, в 2021 году было зафиксировано 157 дезертиров. В 2020-м году - 98, в 2019-м - 63. Общее число дезертиров, которые оставались на свободе в 2021 году, достигло 166 человек, против 119 в 2019 году. Большинству из них было 25 лет и меньше», - уточнил телеканал NBC News.

Моряки связаны многолетними контрактами, которые они подписывают после окончания средней школы и не могут уйти из армии, добавили эксперты по военному праву.

Несколько опрошенных журналистами бывших моряков признались, что на кораблях почти невозможно получить психологическую помощь в случае стресса, в каютах нет нормальных условий для жизни, порой отсутствуют горячая вода и электричество.