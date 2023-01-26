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Жители Москвы до конца года смогут без штрафов легализовать перепланировку

Максим Крюков
10:48 26.01.2023
Петр Бирюков сообщил о решении мэра Москвы продлить мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении.
Жители Москвы до конца года смогут без штрафов легализовать перепланировку
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в 2023 году жители столицы могут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях, избежав при этом штрафных санкций.

«По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении. Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

По словам заммэра, по действующему законодательству на начальном этапе собственник обязан согласовать перепланировку в Государственной жилищной инспекции г. Москвы (Мосжилинспекции), и только после того, как было получено соответствующее разрешение, можно приступать к выполнению утвержденных работ.

Также Бирюков напомнил, что с 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в столице полностью переведено в электронный формат. Он отметил, что подать заявление можно онлайн на официальном сайте мэра Москвы, где будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

Ранее россиянам разрешили необычное переустройство квартиры. Так, с 1 декабря жители России смогут установить в квартире обычную или инфракрасную сауну, а также хаммам. Разрешения на установку в доме сауны больше не потребуется.

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