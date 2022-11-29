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Россиянам разрешат необычное переустройство квартиры с 1 декабря

Анна Касаткина
04:04 29.11.2022
Разрешения на установку в доме сауны россиянам больше не потребуется, рассказала юрист.
Россиянам разрешат необычное переустройство квартиры с 1 декабря
© Фото: Павел Львов РИА Новости
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С 1 декабря россияне смогут установить в квартире обычную или инфракрасную сауну, а также хаммам. Это связано со вступлением в силу поправок с нормативно-правовому акту МЧС РФ, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

В начале зимы начнут действовать поправки к приказу министерства «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», напомнила специалист.

По словам Кудерко, установка коробки с оборудованием для сауны не будет считаться перепланировкой или переустройством квартиры, так как не требует возведения капитальных стен. Соответственно, согласования для того обновления не требуется. Кроме того, уточнила юрист, расположить сауну можно будет в любой части квартиры, потому что ее оборудование не содержит «мокрой точки», то есть труб водопровода или стока.

В случае с хаммамом дело обстоит сложнее — из-за принципа теплового воздействия паром может потребоваться проведение труб и даже канализационного стока.

«Соответственно, если иного не предусматривает конструкция хаммама, то его размещение возможно в пределах стояка водопровода по типовой планировке многоквартирного жилого дома», — отметила Кудерко.

Разрешение же на перепланировку россиянам придется получать, если они захотят расширить ванную комнату за счет коридора или объединить ее с санузлом, заключила эксперт.

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