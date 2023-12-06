В зону СВО направлено 400 «Смуглянок» из Новосибирска для согревания бойцов

Утверждается, что одна «Смуглянка» может обогреть целый взвод солдат. Чаще всего эти печи ставят в блиндажи и полевые госпитали.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Новосибирске наладили выпуск специальных печей для нужд бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает запущенный МО РФ канал «Добро-Информ».

Всего уже в зону проведения спецоперации отправлено более 400 печей «Смуглянка». Утверждается, что одна такая печь может обогреть двухэтажный дом или землянку для целого взвода солдат.

«Кто не кормит свою армию, кормит чужую», - подчеркнул директор компании, изготавливающей печи.

Половина людей, работающих в цехе по производству «Смуглянок» - сварщики. Обратная связь с бойцами позволяет все время модернизировать конструкцию печей, что повышает их эффективность.

В сообщении от «Добро-Информ» утверждается, что на днях в зону произведения специальной военной операции была отправлена партия из полусотни доработанных печей.

Канал «Добро-Информ» создало российское оборонное ведомство, чтобы рассказать о людях и организациях, поддерживающих наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. На нем будут публиковать истории неравнодушных граждан, которые совершают добрые дела. Адрес электронной почты канала - Dobro@mil.ru. Также существует Telegram-канал. Единый телефонный номер для связи - 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.